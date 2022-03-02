Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ливерпуль» — «Норвич». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» обыграл «Кубань» благодаря хет-трику Николсона и вышел в 1/4 финала Кубка

«Спартак» обыграл «Кубань» благодаря хет-трику Николсона и вышел в 1/4 финала Кубка
Комментарии

Сегодня, 2 марта, проходил матч «Спартак» — «Кубань». Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 состоялась на стадионе «Уральская футбольная академия (СКБ-Банк Арена)» в Екатеринбурге. Противостояние завершилось со счётом 6:1 в пользу красно-белых.

Счёт в игре на 6-й минуте открыл Квинси Промес. Спустя 11 минут он оформил дубль. На 20-й минуте Шамар Николсон отличился дебютным голом. В начале 2-го тайма Георгий Джикия отправил мяч в свои ворота. Затем Шамар Николсон во второй раз поразил ворота краснодарской команды. В конце тайма Джордан Ларссон забил 5-й гол московской команды. Вскоре Шамар Николсон оформил хет-трик — 6:1.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Кубань».

Кубок России. 1/8 финала
02 марта 2022, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
6 : 1
Кубань
Краснодар
1:0 Промес – 6'   2:0 Промес – 17'   3:0 Николсон – 20'   3:1 Джикия – 55' (автогол)   4:1 Николсон – 62'   5:1 Дж. Ларссон – 83'   6:1 Николсон – 86'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022