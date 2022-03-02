«Спартак» обыграл «Кубань» благодаря хет-трику Николсона и вышел в 1/4 финала Кубка
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Сегодня, 2 марта, проходил матч «Спартак» — «Кубань». Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 состоялась на стадионе «Уральская футбольная академия (СКБ-Банк Арена)» в Екатеринбурге. Противостояние завершилось со счётом 6:1 в пользу красно-белых.
Счёт в игре на 6-й минуте открыл Квинси Промес. Спустя 11 минут он оформил дубль. На 20-й минуте Шамар Николсон отличился дебютным голом. В начале 2-го тайма Георгий Джикия отправил мяч в свои ворота. Затем Шамар Николсон во второй раз поразил ворота краснодарской команды. В конце тайма Джордан Ларссон забил 5-й гол московской команды. Вскоре Шамар Николсон оформил хет-трик — 6:1.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Кубань».
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