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В «Зените» отреагировали на информацию, что Ловрен хочет разорвать контракт с клубом

В «Зените» отреагировали на информацию, что Ловрен хочет разорвать контракт с клубом
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию, что защитник Деян Ловрен хочет разорвать контракт с клубом. Ранее об этом сообщал Metaratings.

«Я на связи с Деяном. Он подтверждает, что информация о желании разорвать контракт — чушь и провокация», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее защитник Ярослав Ракицкий покинул «Зенит». Напомним, Ракицкий выступал за «Зенит» с зимы 2019 года. В нынешнем сезоне украинский защитник принял участие в 15 матчах чемпионата России, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. За сборную Украины Ярослав провёл 54 матча, в которых пять раз поразил ворота соперника. 6 ноября 2019 года Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной.

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