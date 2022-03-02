«РБ Лейпциг» разгромил «Ганновер» и вышел в полуфинал кубка Германии
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Сегодня, 2 марта, проходил матч 1/4 финала Кубка Германии, в котором встречались «Ганновер-96» и «РБ Лейпциг». Встреча проходила на стадионе «HDI-Арена» в Ганновере (Германия). Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу гостей.
Счёт в игре на 17-й минуте открыл Кристофер Нкунку после паса Дани Ольмо. Через 5 минут Нкунку после передачи Йошко Гвардиола оформил дубль. Во второй половине встречи Конрад Лаймер довёл счёт до разгромного, затем Андре Силва установил итоговый счёт — 4:0.
Благодаря этой победе лейпцигский клуб оказался в полуфинале Кубка Германии. В национальном первенстве «Лейпциг» занимает четвёртое место. Напомним, Тедеско возглавлял московский «Спартак» с 2019 по 2021 год.
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