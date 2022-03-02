Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ливерпуль» — «Норвич». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ваноли: в «Спартаке» иногда не хватает терпения — молодым футболистам не дают время

Ваноли: в «Спартаке» иногда не хватает терпения — молодым футболистам не дают время
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился эмоциями от победы в 1/8 финала Кубка России с «Кубанью» (6:1).

«И Хлусевичу, и Николсону есть над чем работать. Мне хотелось бы говорить о коллективных действиях и команде. Сейчас мы строим команду для будущего. У нас семь футболистов младше 21 года. Мы очень хорошо поработали. «Спартак» — большой клуб, иногда здесь не хватает терпения: молодым футболистам не всегда дают время.

Мы изучали «Кубань». Смотрели их товарищеские матчи на предсезонке: они сильно изменились. Мой штаб работает, работает хорошо. Иногда получается, а иногда — нет. На таком уровне важны детали — именно они делают разницу. Мне нравится изучать соперников», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Новость по теме
«Спартак» обыграл «Кубань» благодаря хет-трику Николсона и вышел в 1/4 финала Кубка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022