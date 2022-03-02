Литвинов: не мне решать, справедливо ли было нас отстранять. В новой позиции мне комфортно

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов отреагировал на отстранение российских клубов от участия в международных соревнованиях после победы над «Кубанью» в Кубке России.



«Матчи с «Лестером» и «Наполи» всё равно войдут в историю. Отъезд легионеров не комментирую. Никто не знает, что будет. Пока на все перемены никак не реагирую. Тяжело ли выходить на поле, зная ситуацию? Мы футболисты — должны играть. Не мне решать, справедливо ли было нас отстранять. В новой позиции мне комфортно», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Счёт в сегодняшней игре на 6-й минуте открыл Квинси Промес. Спустя 11 минут он оформил дубль. На 20-й минуте Шамар Николсон отличился дебютным голом. В начале 2-го тайма Георгий Джикия отправил мяч в свои ворота. Затем Шамар Николсон во второй раз поразил ворота краснодарской команды. В конце тайма Джордан Ларссон забил 5-й гол московской команды. Вскоре Шамар Николсон оформил хет-трик — 6:1.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Кубань».