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Ваноли назвал тяжёлым психологическим ударом отстранение «Спартака» от Лиги Европы

Ваноли назвал тяжёлым психологическим ударом отстранение «Спартака» от Лиги Европы
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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился мнением об отстранении клуба от нынешнего розыгрыша Лиги Европы.

«Отстранение «Спартака» от Лиги Европы — это был тяжёлый психологический удар. «Спартак» заслуживал играть в Лиге Европы. То, что происходит — выше нас. Мы не можем оказать влияние на это. Мы должны сохранять концентрацию, делать то, что в наших силах — полностью отдаваться игре. У нас остался чемпионат и Кубок, где мы должны постараться дойти до конца», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы от участия во всех международных соревнованиях. Таким образом, московский «Спартак» не сыграет в 1/8 финала Лиги Европы нынешнего сезона. Соперником красно-белых должен был стать немецкий «РБ Лейпциг».

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