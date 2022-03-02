Жиго: остаюсь ли в Москве? Я здесь

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго заявил, что не собирается никуда уезжать и останется в клубе.

«Остаюсь ли в Москве? Я здесь», — передаёт слова Жиго корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Напомним, сегодня, 2 марта, проходил матч «Спартак» — «Кубань». Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 состоялась на стадионе « Открытие Арена» в Москве. Противостояние завершилось со счётом 6:1 в пользу красно-белых. «Спартак» пробился в четвертьфинал соревнований, куда ранее уже прошли ЦСКА, московское «Динамо» и «Алания».

Счёт в игре на 6-й минуте открыл Квинси Промес. Спустя 11 минут он оформил дубль. На 20-й минуте Шамар Николсон отличился дебютным голом. В начале 2-го тайма Георгий Джикия отправил мяч в свои ворота. Затем Шамар Николсон во второй раз поразил ворота краснодарской команды. В конце тайма Джордан Ларссон забил 5-й гол московской команды. Вскоре Шамар Николсон оформил хет-трик — 6:1.