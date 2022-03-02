Николсон прокомментировал хет-трик в кубковом матче с «Кубанью»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон поделился эмоциями от своего хет-трика в 1/8 финала Кубка России по футболу с «Кубанью» (6:1).



«Большая честь для меня быть тем, кто оформил первый хет-трик «Спартака» на этом стадионе», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Напомним, сегодня, 2 марта, проходил матч «Спартак» — «Кубань». Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 состоялась на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Противостояние завершилось со счётом 6:1 в пользу красно-белых. «Спартак» пробился в четвертьфинал соревнований, куда ранее уже прошли ЦСКА, московское «Динамо» и «Алания».



Счёт в игре на 6-й минуте открыл Квинси Промес. Спустя 11 минут он оформил дубль. На 20-й минуте Шамар Николсон отличился дебютным голом. В начале 2-го тайма Георгий Джикия отправил мяч в свои ворота. Затем Шамар Николсон во второй раз поразил ворота краснодарской команды. В конце тайма Джордан Ларссон забил 5-й гол московской команды. Вскоре Шамар Николсон оформил хет-трик — 6:1.

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