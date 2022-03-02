«Гамбург» обыграл «Карлсруэ» по пенальти и вышел в полуфинал Кубка Германии
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Сегодня, 2 марта, проходил матч 1/4 финала Кубка Германии между «Гамбургом» и «Карлсруэ». Команды встречались на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Противостояние завершилось со счётом 2:2 в основное время. В серии пенальти сильнее оказался «Гамбург».
Счёт в игре на 40-й минуте открыл игрок гостей Филип Хайзе. Спустя 10 минут отличился Филипп Хофман. На 52-й минуте Роберт Глатцель после паса Георгия Чакветадзе сократил отставание в счёте, а на 90-й минуте Глатцель вовсе сравнял счёт.
В серии пенальти сильнее оказался «Гамбург». Благодаря этой победе гамбургский клуб прошёл в полуфинал Кубка. Ранее полуфиналистом Кубка стал «РБ Лейпциг». Команда Доменико Тедеско оказалась сильнее «Ганновера».
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