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«Гамбург» обыграл «Карлсруэ» по пенальти и вышел в полуфинал Кубка Германии

«Гамбург» обыграл «Карлсруэ» по пенальти и вышел в полуфинал Кубка Германии
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Сегодня, 2 марта, проходил матч 1/4 финала Кубка Германии между «Гамбургом» и «Карлсруэ». Команды встречались на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Противостояние завершилось со счётом 2:2 в основное время. В серии пенальти сильнее оказался «Гамбург».

Счёт в игре на 40-й минуте открыл игрок гостей Филип Хайзе. Спустя 10 минут отличился Филипп Хофман. На 52-й минуте Роберт Глатцель после паса Георгия Чакветадзе сократил отставание в счёте, а на 90-й минуте Глатцель вовсе сравнял счёт.

В серии пенальти сильнее оказался «Гамбург». Благодаря этой победе гамбургский клуб прошёл в полуфинал Кубка. Ранее полуфиналистом Кубка стал «РБ Лейпциг». Команда Доменико Тедеско оказалась сильнее «Ганновера».

Кубок Германии. 1/4 финала
02 марта 2022, среда. 20:30 МСК
Гамбург
Гамбург
Окончен
2 : 2
3 : 2
Карлсруэ
Карлсруэ
0:1 Хайзе – 40'   0:2 Хофман – 50'   1:2 Глатцель – 52'   2:2 Глатцель – 90+1'
Удаления: нет / Кобальд – 71'
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