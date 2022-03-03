Николсон показывал бабочку, Федун с Заремой следили за победой «Спартака». Фото с Кубка
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2 марта в Москве на поле стадиона «Открытие Арена» в матче 1/8 финала Кубка России «Спартак» одержал разгромную победу над «Кубанью». Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу красно-белых.
Нападающий «Спартака» Шамар Николсон поделился эмоциями от своего хет-трика в 1/8 финала Кубка России по футболу с «Кубанью» (6:1).
«Большая честь для меня быть тем, кто оформил первый хет-трик «Спартака» на этом стадионе», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Спартак» пробился в четвертьфинал соревнований, куда ранее уже прошли ЦСКА, московское «Динамо» и «Алания».
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Кубань» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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