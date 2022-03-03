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«Челси» обыграл «Лутон» в 1/8 финала кубка Англии благодаря голам Лукаку и Вернера

«Челси» обыграл «Лутон» в 1/8 финала кубка Англии благодаря голам Лукаку и Вернера
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Сегодня, 3 марта, завершался матч 1/8 финала Кубка Англии между «Лутоном» и «Челси». Команды встречались на стадионе «Кенилворт Роуд» в Лутоне (Англия). Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу гостей.

Счёт в игре спустя 2 минуты после стартового свистка открыл Рис Бурк после паса Люка Берри. Затем Сауль Ньигес после паса Тимо Вернера восстановил равенство на табло. На 40-й минуте Гарри Корник после передачи Карлоса Гомеса вывел лутонцев вперёд. Затем в составе синих голами отличились Тимо Вернер и Ромелу Лукаку после передач Рубена Лофтуса-Чика.

В английской Премьер-лиге «Челси» занимает третье место. «Лутон» занимает шестое место в Чемпионшипе. Команда набрала 54 очка в 33 матчах.

Кубок Англии. 1/8 финала
02 марта 2022, среда. 22:15 МСК
Лутон Таун
Лутон
Окончен
2 : 3
Челси
Лондон
1:0 Бурк – 2'   1:1 Ньигес – 27'   2:1 Корник – 40'   2:2 Вернер – 68'   2:3 Лукаку – 78'
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