«Челси» обыграл «Лутон» в 1/8 финала кубка Англии благодаря голам Лукаку и Вернера
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Сегодня, 3 марта, завершался матч 1/8 финала Кубка Англии между «Лутоном» и «Челси». Команды встречались на стадионе «Кенилворт Роуд» в Лутоне (Англия). Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу гостей.
Счёт в игре спустя 2 минуты после стартового свистка открыл Рис Бурк после паса Люка Берри. Затем Сауль Ньигес после паса Тимо Вернера восстановил равенство на табло. На 40-й минуте Гарри Корник после передачи Карлоса Гомеса вывел лутонцев вперёд. Затем в составе синих голами отличились Тимо Вернер и Ромелу Лукаку после передач Рубена Лофтуса-Чика.
В английской Премьер-лиге «Челси» занимает третье место. «Лутон» занимает шестое место в Чемпионшипе. Команда набрала 54 очка в 33 матчах.
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