Клубы РПЛ уверены, что в следующем сезоне в чемпионате будет 18 команд

В Российской Премьер-Лиге с сезона-2022/2023 с большой долей вероятности будет 18 команд. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Этот вопрос обсуждался на последнем собрании Российской Премьер-Лиги. Решение было отложено, но никто из представителей клубов не сомневается, что количество участников будет увеличено. Основным аргументом является увеличение количества игр внутренного чемпионата из-за вероятного отсутствия еврокубков в следующем сезоне», — сказал источник «Чемпионату».
Напомним, ранее УЕФА вынес решение, согласно которому сборные России и Украины, а также футбольные клубы из этих стран будут проводить домашние матчи в турнирах под эгидой УЕФА на нейтральных стадионах. Однако футбольная общественность осталась недовольна таким решением, в связи с чем ФИФА и УЕФА провели внеплановое заседание, на котором было принято новое решение — отстранить сборную России и российские клубы от всех международных соревнований.
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