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Лещук — о матче с «Нижним Новгородом»: чувствовалось, что нет права на ошибку

Лещук — о матче с «Нижним Новгородом»: чувствовалось, что нет права на ошибку
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Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка России с «Нижним Новгородом» (3:0).

«Было тяжело сохранять концентрацию в данной игре в целом. Каждый раз напоминаю себе, что нужно собраться и быть в тонусе. В принципе, один удар был с угла – не такой тяжёлый. А во втором эпизоде последовала подача с фланга. Выбил мяч кулаками, потому что уже набегали футболисты «Нижнего Новгорода». И чтобы не выронить мяч перед собой, решил сыграть кулаками.

В первом тайме чувствовалось, что нет права на ошибку – и в нашей игре, и в игре «Нижнего Новгорода». Но после второго забитого гола заигралось легче, было спокойнее. По игре в первом тайме думал, что три мяча мы вряд ли забьём. Вся команда соперника стояла в обороне», — цитирует Лещука пресс-служба «Динамо».

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