«Нант» обыграл «Монако» в серии пенальти и стал финалистом Кубка Франции

Завершился полуфинальный матч Кубка Франции, в котором «Нант» принимал «Монако». Встреча прошла в Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» и завершилась победой хозяев в серии пенальти (2:2 – основное время, 4:2 в серии пенальти).

Основное время матча завершилось со счётом 2:2. На 12-й минуте «Монако» открыло счёт после точного удара Гильермо Марипана. В середине тайма «Нант» сравнял счёт после автогола Джибриля Сидибе. На 74-й минуте «Нант» вышел вперед после точного Самюэля Мутуссами. Спустя две минуты «Монако» восстановил равенство в счёте после гола Мирона Боадю и встреча перешла в овертайм. В двух дополнительных таймах команды не смогли выявить победителя, и судьба путевки в финал решалась в серии пенальти, где победу одержал «Нант».

Таким образом, «Нант» вышел в финал Кубка Франции, а «Монако» завершил участие в турнире.

В финальном матче турнира «Нант» встретится с «Ниццей», которая в своём полуфинальном матче обыграла «Версаль» со счётом 1:0.