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«Порту» обыграл «Спортинг» в первом полуфинале Кубка Португалии

«Порту» обыграл «Спортинг» в первом полуфинале Кубка Португалии
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Завершился первый полуфинал матч Кубка Португалии, в котором «Спортинг» принимал «Порту». Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

«Спортинг» открыл счёт в матче на 49-й минуте. Гол в свой актив записал Пабло Сарабия. Спустя десять минут арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Спортинга», который реализовал Мехди Тареми. На 64-й минуте «Эванилсон» принес «Порту» победу в этой встрече.

Ответный полуфинал матч Кубка Португалии состоится 20 апреля в порту на стадионе «Драгау», начало матча – 18:00 мск.

Рекордсменом по количеству побед в Кубка Португалии является «Бенфика», которая выиграла турнир 26 раз. На втором месте по этому показателю является «Порту», который выиграл турнир 17 раз.

Кубок Португалии. 1/2 финала. 1-й матч
02 марта 2022, среда. 23:45 МСК
Спортинг
Лиссабон
Окончен
1 : 2
Порту
Порту
1:0 Сарабия – 49'   1:1 Тареми – 59' (пен)   1:2 Эванилсон – 64'
Комментарии
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