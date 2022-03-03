«Порту» обыграл «Спортинг» в первом полуфинале Кубка Португалии

Завершился первый полуфинал матч Кубка Португалии, в котором «Спортинг» принимал «Порту». Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

«Спортинг» открыл счёт в матче на 49-й минуте. Гол в свой актив записал Пабло Сарабия. Спустя десять минут арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Спортинга», который реализовал Мехди Тареми. На 64-й минуте «Эванилсон» принес «Порту» победу в этой встрече.

Ответный полуфинал матч Кубка Португалии состоится 20 апреля в порту на стадионе «Драгау», начало матча – 18:00 мск.

Рекордсменом по количеству побед в Кубка Португалии является «Бенфика», которая выиграла турнир 26 раз. На втором месте по этому показателю является «Порту», который выиграл турнир 17 раз.