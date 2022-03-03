Болельщики «Нанта» массово выбежали на поле после выхода в финал Кубка Франции
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Болельщики «Нанта» массово выбежали на поле после выхода команды в финал Кубка Франции. В полуфинале турнира команда обыграла «Монако».
Напомним, полуфинальная встреча Кубка Франции прошла в Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» и завершилась победой хозяев в серии послематчевых пенальти (2:2 – основное время, 4:2 в серии пенальти).
В финальном матче турнира «Нант» встретится с «Ниццей», которая в своём полуфинальном матче обыграла «Версаль» со счётом 1:0.
«Нант» становился победителем турнира три раза. В последний раз это произошло в 2000 году. Также команда выигрывала Кубок Франции в 1997 и 1999 годах.
Рекордсменом по количеству побед в Кубке Франции является «Пари «Сен-Жермен», который выигрывал турнир 14 раз.
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