Клуб МЛС «Динамо» Хьюстон объявил о переходе хавбека «Атлетико» Эрреры

31-летний мексиканский хавбек Эктор Эррера, выступающий за мадридский «Атлетико», уже с лета станет футболистом клуба МЛС «Динамо» Хьюстон. Об этом сообщается на официальном сайте американской команды.

Эррера подписал предварительный контракт на год с опцией продления ещё на сезон. Ранее сообщалось, что его подписание попадёт под так называемое «правило Бекхэма» наряду с форвардом Себастьяном Феррейрой и центральным защитником Тинейджем Хадебе.

«Атлетико» победил «Сельту» благодаря дублю защитника.

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Правило назначенного игрока, оно же правило Бекхэма, было принято для регулирования потолка зарплат в МЛС. Правило позволяет каждому клубу лиги подписывать игроков, на которых не будет распространяться установленный потолок зарплат (либо путём предложения игроку более высокой заработной платы, либо путём платы за трансфер игрока), что позволяет командам МЛС конкурировать в борьбе за звёздных игроков на рынке международного футбола.



Напомним, Эррера стал игроком «Атлетико» летом 2019 года, перейдя из «Порту» на правах свободного агента. В текущем сезоне он принял участие в 20 матчах, в которых не отметился результативными действиями.