В Москве отменили QR-коды и разрешили заполнять стадионы на 100%

В Москве отменили ряд ковидных ограничений. Теперь разрешено полностью заполнять стадионы во время спортивных мероприятий. Кроме того, полностью отменена система QR-кодов.

«Эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму. Количество новых случаев заболевания омикроном и госпитализаций продолжает снижаться. Это позволяет нам отменить значительную часть действующих ограничений.

Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с четверга, 3 марта 2022 г., в Москве прекращается использование QR-кодов.

Вместе с QR-кодами отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий», — сообщает мэр Москвы Сергей Собянин на своём официальном сайте.