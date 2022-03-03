В Москве отменили QR-коды и разрешили заполнять стадионы на 100%

В Москве отменили ряд ковидных ограничений. Теперь разрешено полностью заполнять стадионы во время спортивных мероприятий. Кроме того, полностью отменена система QR-кодов.
«Эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму. Количество новых случаев заболевания омикроном и госпитализаций продолжает снижаться. Это позволяет нам отменить значительную часть действующих ограничений.
Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с четверга, 3 марта 2022 г., в Москве прекращается использование QR-кодов.
Вместе с QR-кодами отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий», — сообщает мэр Москвы Сергей Собянин на своём официальном сайте.
- 3 марта 2022
-
09:43
-
09:26
-
09:00
-
08:30
-
08:26
-
07:55
-
05:48
-
05:23
-
04:43
-
03:58
-
03:36
-
03:21
-
03:08
-
03:03
-
01:19
-
01:09
-
01:00
-
00:49
-
00:34
-
00:17
- 2 марта 2022
-
23:57
-
23:43
-
23:24
-
23:21
-
23:16
-
23:08
-
22:59
-
22:55
-
22:53
-
22:50
-
22:49
-
22:45
-
22:40
-
22:28
-
22:26