Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрген Клопп: игра с «Норвичем» вышла тяжёлой, как «Ливерпуль» и ожидал

Юрген Клопп: игра с «Норвичем» вышла тяжёлой, как «Ливерпуль» и ожидал
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями от победы в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Норвичем» (2:1).

«Игра вышла тяжёлой, как мы и ожидали. У нас было 10 перестановок в составе, поэтому потребовалось некоторое время на раскачку.

«Норвич», как и в недавнем матче АПЛ, начал мощно и интенсивно — но через 15 минут мы успокоили игру, показали очень хороший футбол и забили красивые голы. Когда мы владели мячом, то контролировали игру, легко играли в пас, ждали разрывов в линиях у соперника.

Во втором тайме нам не удалось забить третий гол. Они воспользовались ситуацией, и это могло изменить игру. Этого не произошло, но у них ещё были моменты, поэтому нам пришлось помучиться. Однако в целом я очень доволен игрой», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

Новость по теме
Клопп: даже подумать не мог, что у меня будет шанс завоевать четыре трофея за сезон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022