Юрген Клопп: игра с «Норвичем» вышла тяжёлой, как «Ливерпуль» и ожидал

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями от победы в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Норвичем» (2:1).



«Игра вышла тяжёлой, как мы и ожидали. У нас было 10 перестановок в составе, поэтому потребовалось некоторое время на раскачку.



«Норвич», как и в недавнем матче АПЛ, начал мощно и интенсивно — но через 15 минут мы успокоили игру, показали очень хороший футбол и забили красивые голы. Когда мы владели мячом, то контролировали игру, легко играли в пас, ждали разрывов в линиях у соперника.



Во втором тайме нам не удалось забить третий гол. Они воспользовались ситуацией, и это могло изменить игру. Этого не произошло, но у них ещё были моменты, поэтому нам пришлось помучиться. Однако в целом я очень доволен игрой», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

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