Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

YouTube-канал ПФК ЦСКА заблокирован. Причина – санкции США

YouTube-канал ПФК ЦСКА заблокирован. Причина – санкции США
Комментарии

Клубный YouTube-канал московского футбольного клуба ЦСКА заблокирован. Профиль армейского клуба на популярной видеоплатформе был заблокирован сразу после введения санкций со стороны Минфина США.

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции РФ на территории Украины. Западная и европейская общественность расценивает эту спецоперацию как вторжение на территорию суверенного государства, поэтому вводит в отношении России ряд санкций. Так, российские клубы и сборные были исключены из международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА.

Новость по теме
Российский вратарь и украинский нападающий вместе выступили за мир
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022