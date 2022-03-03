YouTube-канал ПФК ЦСКА заблокирован. Причина – санкции США
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Клубный YouTube-канал московского футбольного клуба ЦСКА заблокирован. Профиль армейского клуба на популярной видеоплатформе был заблокирован сразу после введения санкций со стороны Минфина США.
Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции РФ на территории Украины. Западная и европейская общественность расценивает эту спецоперацию как вторжение на территорию суверенного государства, поэтому вводит в отношении России ряд санкций. Так, российские клубы и сборные были исключены из международных соревнований по решению ФИФА и УЕФА.
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