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Эрик тен Хаг учит английский перед переговорами с «МЮ». Он уже предупредил «Аякс» об уходе

Эрик тен Хаг учит английский перед переговорами с «МЮ». Он уже предупредил «Аякс» об уходе
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Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг является главным кандидатом на пост наставника «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail со ссылкой на Sportsmail. По информации источника, специалист приступил к изучению английского языка. Он хотел бы знать его до переезда в Манчестер. Кроме того, тренер предупредил «Аякс», что покинет клуб в конце сезона.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» набрал 47 очков в 27 встречах и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (66).

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