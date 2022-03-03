Эрик тен Хаг учит английский перед переговорами с «МЮ». Он уже предупредил «Аякс» об уходе

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг является главным кандидатом на пост наставника «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail со ссылкой на Sportsmail. По информации источника, специалист приступил к изучению английского языка. Он хотел бы знать его до переезда в Манчестер. Кроме того, тренер предупредил «Аякс», что покинет клуб в конце сезона.
Сейчас «Манчестер Юнайтед» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» набрал 47 очков в 27 встречах и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (66).
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