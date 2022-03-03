Куман: после ухода Месси «Барса» купила игрока за € 55 млн. Почему Лео должен был уйти?

Бывший главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал, что не понимает истинных причин ухода Лионеля Месси из каталонского клуба.
«Руководство клуба настаивало на уходе некоторых игроков, чтобы навести порядок в финансах. Я согласился. А потом я увидел, что вскоре после ухода Месси «Барселона» купила нового игрока за 55 миллионов евро. Поэтому я задаюсь вопросом, а не произошло ли что-то ещё. Почему Месси должен был уйти?» — сказал Куман в интервью Algemeen Dagblad, его слова приводит Mundo Deportivo.
Напомним, Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года после того, как сине-гранатовые активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов. В сезоне-2020/2021 каталонский клуб под его руководством выиграл Кубок Испании, заняв 3-е место в чемпионате Испании. Кумана уволили с поста главного тренера «Барселоны» после поражения от «Райо Вальекано» (0:1) 28 октября 2021 года.
«Барселона» разгромила «Атлетик»:
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 3 марта 2022
-
12:38
-
12:05
-
11:55
-
11:41
-
11:29
-
11:04
-
10:56
-
10:38
-
10:38
-
10:10
-
10:00
-
09:57
-
09:49
-
09:43
-
09:26
-
09:00
-
08:30
-
08:26
-
07:55
-
05:48
-
05:23
-
04:43
-
03:58
-
03:36
-
03:21
-
03:08
-
03:03
-
01:19
-
01:09
-
01:00
-
00:49
-
00:34
-
00:17
- 2 марта 2022
-
23:57
-
23:43