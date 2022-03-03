Матч «Зенит» – «Уфа» перенесён

В связи с проведением массовых мероприятий в Санкт-Петербурге матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Уфа» перенесён с 6 на 7 марта, сообщает пресс- служба, сообщает пресс-служба организации. Время начала матча прежнее – 16:30 мск.
«Зенит» является лидером турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. За 19 матчей клуб из Санкт-Петербурга набрал 41 очко. «Уфа» (16) занимает 15-е место.
Ранее стало известно, что в Москве отменили ряд ковидных ограничений. Теперь разрешено полностью заполнять стадионы во время спортивных мероприятий. Кроме того, полностью отменена система QR-кодов. Вместе с QR-кодами отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий
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