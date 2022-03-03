Игорь Дивеев прокомментировал свой дубль в ворота «Сочи»
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал свой дубль в матче 1/8 финала Кубка России с «Сочи» (2:1).
«Одинаковые голы, можно сказать, если будем разбирать, будто это один и тот же момент. Хорошая передача от Юсуфа, повезло, что мяч попал в створ. Я подталкивал соперника, когда он ко мне прикасался, чтобы сыграть первым.
По игре, наверное, не всё получалось, так, как мы задумывали. Контроль мяча, быстрые атаки у нас были, но позиционных было не так много, но, когда Заболотный ушёл, мы перестроились и знали, как будем играть с Юсуфом в нападении. Да, получили нелепый гол — контратака, прострел, Нобоа ударил и забил. Главное, что мы во втором тайме вышли и поняли, что можем выиграть, и все для этого сделали», — цитирует Дивеева «Матч ТВ».
Новость по темеЦСКА переиграл «Сочи» благодаря дублю Дивеева
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