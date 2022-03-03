Россия не будет заменена в стыках отбора на ЧМ-2022. Польша автоматически выйдет в финал

ФИФА не собирается искать замену для сборной России в стыковых матчах отбора на чемпионат мира – 2022. Национальная команда Польши автоматически выйдет в финал стыков, информирует Przeglad Sportowy со ссылкой на свой источник в Польском футбольном союзе.

Сообщается, что ФИФА ещё не объявила официально своё решение, но это будет сделано уже в пятницу, 4 марта. Польша автоматически выйдет в финальный стыковой матч, где сыграет с победителем пары Швеция – Чехия. При этом в УЕФА и ФИФА на данный момент никто не хочет обсуждать снятие или ослабление санкций для России.

ФИФА рассматривала несколько вариантов решения проблемы, возникшей после отстранения сборной России от международных турниров. Был вариант устроить стыковой мини-турнир на три команды (Польша, Швеция, Чехия), но этот вариант стал проблематичным из-за логистики и подбора подходящих дат.

Также рассматривался вариант замены России на Словакию, занявшую третье место в группе отбора ЧМ, или Венгрию (лучшую команду Лиги наций). Однако эти сборные уже распланировали свои матчи, отмена которых повлечёт за собой существенные финансовые убытки.