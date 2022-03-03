«Химки» оштрафованы на 100 тысяч рублей за два удаления в матче с «Динамо»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц озвучил решения по матчу 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Динамо» (0:3). В частности, стали известны подробности дисквалификации Филипа Дагерстоля и Лоуренса Анвона Николаса, которые получили красные карточки.
«Были удаления Дагерстоля и Анвона за грубую игру. Оба футболиста присутствовали на заседании по видеосвязи, также был юрист от клуба. Мы просмотрели видеозаписи эпизодов, заслушали игроков. Решение: за грубую игру Дагерстоля дисквалифицировать на два матча, Анвона так же на два матча РПЛ.
«Химки» оштрафованы на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение — два удаления», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 3 марта 2022
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