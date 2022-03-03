Крицюк: можно найти отговорку, что «спорт вне политики», и тренироваться. Но это самообман

Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк прокомментировал нынешнюю ситуацию на Украине.
«Все эти дни мне, как и многим из нас, неспокойно на душе. Можно было бы найти отговорку: «Спорт вне политики», – и сосредоточиться на тренировках. Но это лишь попытка обмануть самого себя. Потому что я не только футболист, но и человек, гражданин, отец, сын. И я против того, чтобы кто-то страдал и погибал. Миру – мир, любая человеческая жизнь – это ценность, всем ясного неба над головой! Меня так учили с детства», — написал Крицюк в своём «инстаграме».
Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции РФ на территории Украины.
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