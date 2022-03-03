В «Химках» поддержали идею внутреннего трансферного окна в РПЛ из-за ухода легионеров

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поддержали решение открыть внутреннее трансферное окно в Российской Премьер-Лиге из-за ухода легионеров.



«Будет логично открыть внутреннее трансферное окно. Если через 10 дней будет решение, что легионеры смогут разрывать контракты без санкций, то будет правильно сделать так, чтобы можно было заявить российских игроков», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее начали появляться новости о том, что легионеры стали покидать некоторые клубы Российской Премьер-Лиги. Также появилась информация, что в ближайшие 7-10 дней ФИФА даст легионерам Российской Премьер-Лиги разрешение разорвать действующие контракты с клубами без последствий. Срочность такого решения обусловлена тем, что игроки, которые изъявят желание покинуть Россию, смогут сделать это по пока ещё открытым авиа-коридорам в Стамбул и Белград.

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