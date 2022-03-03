Александр Дюков может лишиться должности в исполкоме УЕФА из-за ситуации на Украине

Будущее президента РФС Александра Дюкова в исполнительном комитете УЕФА находится под большим вопросом. Российский функционер может лишиться своей должности, информирует Daily Mail.
Согласно сведениям источника, УЕФА проведёт внеплановое собрание, на котором будет обсуждаться будущее Дюкова в исполкоме. До осложнения политической обстановки Александр занимался в УЕФА привлечением спонсоров и считался одним из самых влиятельных членов исполкома.
Представители УЕФА подчеркнули, что на данный момент Дюков остаётся членом исполнительного комитета.
Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции РФ на территории Украины.
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