Александр Дюков может лишиться должности в исполкоме УЕФА из-за ситуации на Украине

Будущее президента РФС Александра Дюкова в исполнительном комитете УЕФА находится под большим вопросом. Российский функционер может лишиться своей должности, информирует Daily Mail.

Согласно сведениям источника, УЕФА проведёт внеплановое собрание, на котором будет обсуждаться будущее Дюкова в исполкоме. До осложнения политической обстановки Александр занимался в УЕФА привлечением спонсоров и считался одним из самых влиятельных членов исполкома.

Представители УЕФА подчеркнули, что на данный момент Дюков остаётся членом исполнительного комитета.

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции РФ на территории Украины.