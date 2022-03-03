«Опустошение и разочарование». Вендел поделился эмоциями от вылета «Зенита» из Лиги Европы

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал об эмоциях, которые испытал после вылета сине-бело-голубых из Лиги Европы на стадии 1/16 финала. Российский клуб уступил испанскому «Бетису» по сумме двух матчей со счётом 2:3.
«Думаю, мы хорошо сыграли как команда, были достаточно организованны, хоть и совершили ряд ошибок. Именно они в итоге и стали решающими — испанцы забили три мяча, которые принесли им победу.
Ошибки — это тоже часть футбола, без них не обходится ни один матч. К сожалению, в нашем случае они стали фатальными, хотя мы сумели отыграться, вернуться в игру и не потерять шансы на итоговую победу перед ответной встречей. Очень жаль, что в Испании нам так и не удалось забить.
Что почувствовал после финального свистка второго матча? Опустошение и разочарование. Своей игрой мы заслужили тот гол на последней минуте, и я не мог поверить, когда увидел, что судья отменил взятие ворот. Но это футбол, надо сделать выводы и двигаться дальше», — приводит слова Вендела официальный сайт «Зенита».
- 3 марта 2022
-
15:49
-
15:42
-
15:41
-
15:11
-
14:50
-
14:44
-
14:33
-
14:32
-
14:13
-
14:08
-
13:57
-
13:46
-
13:40
-
13:36
-
13:29
-
13:12
-
13:03
-
12:38
-
12:05
-
11:55
-
11:41
-
11:29
-
11:04
-
10:56
-
10:38
-
10:38
-
10:10
-
10:00
-
09:57
-
09:49
-
09:43
-
09:26
-
09:00
-
08:30
-
08:26