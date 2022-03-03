«Опустошение и разочарование». Вендел поделился эмоциями от вылета «Зенита» из Лиги Европы

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал об эмоциях, которые испытал после вылета сине-бело-голубых из Лиги Европы на стадии 1/16 финала. Российский клуб уступил испанскому «Бетису» по сумме двух матчей со счётом 2:3.

«Думаю, мы хорошо сыграли как команда, были достаточно организованны, хоть и совершили ряд ошибок. Именно они в итоге и стали решающими — испанцы забили три мяча, которые принесли им победу.

Ошибки — это тоже часть футбола, без них не обходится ни один матч. К сожалению, в нашем случае они стали фатальными, хотя мы сумели отыграться, вернуться в игру и не потерять шансы на итоговую победу перед ответной встречей. Очень жаль, что в Испании нам так и не удалось забить.

Что почувствовал после финального свистка второго матча? Опустошение и разочарование. Своей игрой мы заслужили тот гол на последней минуте, и я не мог поверить, когда увидел, что судья отменил взятие ворот. Но это футбол, надо сделать выводы и двигаться дальше», — приводит слова Вендела официальный сайт «Зенита».