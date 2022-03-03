Вендел: РПЛ – конкурентный чемпионат, в котором непросто побеждать

Полузащитник «Зенита» Вендел заявил, что считает Российскую Премьер-Лигу конкурентным чемпионатом.

«Есть ли беспокойство от того, что «Динамо» находится в двух очках от нас? Нет, я бы не назвал это беспокойством — это лишь напоминание о том, как тяжело в России достаётся чемпионский титул. Мы прекрасно знаем, что должны сделать для того, чтобы достичь успеха, — всё в наших руках.

Есть и другие конкуренты, но мы должны думать в первую очередь о своей игре. Если мы всё сделаем так, как задумали, в конце нас ждет успех.

Изменилось ли моё мнение об РПЛ? Я увидел, насколько это конкурентный чемпионат, как непросто здесь побеждать. Что удивило больше всего? Наши болельщики. То, как они поддерживают команду, — это просто фантастика», — приводит слова Вендела официальный сайт «Зенита».