«Динамо» обратилось к своим болельщикам перед дерби со «Спартаком»

Московское «Динамо» обратилось к своим болельщикам перед столичным дерби со «Спартаком» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Руководство, тренерский штаб и футболисты «Динамо» выражают вам искреннюю благодарность за поддержку в возобновившемся футбольном сезоне.

В преддверии принципиального матча со «Спартаком» мы обращаемся к вам с убедительной просьбой вести себя достойно и не нарушать правила поведения зрителей на стадионе. ФК «Динамо» (Москва) осуждает любые проявления расизма и считает, что подобным инцидентам не место в нашей жизни. Подобное поведение не только бьёт по имиджу клуба, приводит к большим штрафам, но и может стать причиной уголовного преследования.

Просим вас отказаться от использования пиротехнических и других запрещённых средств, политических лозунгов, а также напоминаем вам про ужесточение мер наказания за правонарушения во время футбольных матчей. Так, за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет.

Давайте вместе покажем, как нужно болеть за «Динамо»!» — сказано в сообщении пресс-службы московского клуба.