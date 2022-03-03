«Динамо» обратилось к своим болельщикам перед дерби со «Спартаком»

Московское «Динамо» обратилось к своим болельщикам перед столичным дерби со «Спартаком» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Руководство, тренерский штаб и футболисты «Динамо» выражают вам искреннюю благодарность за поддержку в возобновившемся футбольном сезоне.
В преддверии принципиального матча со «Спартаком» мы обращаемся к вам с убедительной просьбой вести себя достойно и не нарушать правила поведения зрителей на стадионе. ФК «Динамо» (Москва) осуждает любые проявления расизма и считает, что подобным инцидентам не место в нашей жизни. Подобное поведение не только бьёт по имиджу клуба, приводит к большим штрафам, но и может стать причиной уголовного преследования.
Просим вас отказаться от использования пиротехнических и других запрещённых средств, политических лозунгов, а также напоминаем вам про ужесточение мер наказания за правонарушения во время футбольных матчей. Так, за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет.
Давайте вместе покажем, как нужно болеть за «Динамо»!» — сказано в сообщении пресс-службы московского клуба.
- 3 марта 2022
-
17:20
-
17:15
-
17:14
-
16:59
-
16:57
-
16:34
-
16:33
-
16:27
-
16:24
-
16:00
-
15:55
-
15:49
-
15:42
-
15:41
-
15:11
-
14:50
-
14:44
-
14:33
-
14:32
-
14:13
-
14:08
-
13:57
-
13:46
-
13:40
-
13:36
-
13:29
-
13:12
-
13:03
-
12:38
-
12:05
-
11:55
-
11:41
-
11:29
-
11:04
-
10:56