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Вендел: Юри Алберто — отличный игрок, который ещё будет прибавлять, ведь ему всего 20 лет

Вендел: Юри Алберто — отличный игрок, который ещё будет прибавлять, ведь ему всего 20 лет
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Полузащитник «Зенита» Вендел высоко оценил новичка сине-бело-голубых Юри Алберто.

«Юри — отличный футболист, который ещё будет прибавлять и прибавлять, ведь ему всего 20 лет. Он прекрасно ладит со всеми, а мы со своей стороны стараемся во всём ему помогать. Я хорошо знаю, что он чувствует, ведь полтора года назад я точно так же приехал в совершенно незнакомую страну, где не говорят на родном для меня языке.

Есть ли взаимопонимание с новичками? Да, безусловно, потому что мы хорошо поработали на сборах. Конечно, всегда есть то, в чём можно и нужно прибавлять, так что с возобновлением сезона и набором игрового ритма это взаимопонимание будет только усиливаться», — приводит слова Вендела официальный сайт «Зенита».

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