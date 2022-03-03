Вендел: Юри Алберто — отличный игрок, который ещё будет прибавлять, ведь ему всего 20 лет

Полузащитник «Зенита» Вендел высоко оценил новичка сине-бело-голубых Юри Алберто.

«Юри — отличный футболист, который ещё будет прибавлять и прибавлять, ведь ему всего 20 лет. Он прекрасно ладит со всеми, а мы со своей стороны стараемся во всём ему помогать. Я хорошо знаю, что он чувствует, ведь полтора года назад я точно так же приехал в совершенно незнакомую страну, где не говорят на родном для меня языке.

Есть ли взаимопонимание с новичками? Да, безусловно, потому что мы хорошо поработали на сборах. Конечно, всегда есть то, в чём можно и нужно прибавлять, так что с возобновлением сезона и набором игрового ритма это взаимопонимание будет только усиливаться», — приводит слова Вендела официальный сайт «Зенита».