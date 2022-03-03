«Зенит» — «КАМАЗ»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 20:15

Сегодня, 3 марта, состоится матч «Зенит» — «КАМАЗ». Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «КАМАЗ».



Ранее «Динамо» стало первым четвертьфиналистом Кубка России, обыграв «Нижний Новгород» (3:0). Затем в следующую стадию пробилась «Алания», которая переиграла тульский «Арсенал» (1:0). ЦСКА выбил из розыгрыша «Сочи» (2:1). «Спартак» уверенно разобрался с «Кубанью» (6:1). В других матчах 1/8 финала были образованы следующие пары: «Рубин» — «Ротор», «Балтика» — «Чайка» и «Локомотив» — «Енисей». Финальный матч турнира состоится 29 мая. Действующим обладателем Кубка России является московский «Локомотив».