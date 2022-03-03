Зарема Салихова раскритиковала идею расширения РПЛ до 18 команд

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ранее входившая в совет директоров клуба, считает нецелесообразным расширение Российской Премьер-Лиги до 18 команд в нынешних финансовых условиях.
«Кто-то сегодня выступает за расширение лиги до 18 команд, напрочь забывая, что даже в благополучные годы существуют команды, которые не могут достойно закончить чемпионат из-за проблем с финансированием. Сколько команд доиграет этот чемпионат в нынешних экономических условиях?
Нужны реальные государственные меры поддержки в кризисной ситуации: льготы по социальным, имущественным, земельным налогам и платежам для клубов, субсидии на содержание детских академий, нужно законодательно установить лимиты по агентским вознаграждениям и платежам, нужно перевести профессиональных спортсменов под временное сокращение НДФЛ. Эти меры могут помочь нашему футболу существовать и радовать большое число людей, для которых футбол является смыслом жизни», — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».
- 3 марта 2022
-
17:20
-
17:15
-
17:14
-
16:59
-
16:57
-
16:34
-
16:33
-
16:27
-
16:24
-
16:00
-
15:55
-
15:49
-
15:42
-
15:41
-
15:11
-
14:50
-
14:44
-
14:33
-
14:32
-
14:13
-
14:08
-
13:57
-
13:46
-
13:40
-
13:36
-
13:29
-
13:12
-
13:03
-
12:38
-
12:05
-
11:55
-
11:41
-
11:29
-
11:04
-
10:56