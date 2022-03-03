Вендел: борьба за Кубок России — одна из основных задач «Зенита» на вторую часть сезона

Полузащитник «Зенита» Вендел заявил, что выиграть Кубок России – одна из задач сине-бело-голубых на оставшуюся часть сезона-2021/2022. Ранее «Зенит» вылетел из Лиги Европы, уступив испанскому «Бетису» в 1/16 финала с общим счётом 2:3.

«Никакой недооценки мы себе не позволяем. Во-первых, потому, что, прекратив борьбу в Лиге Европы, очень хотим победить в Кубке и чемпионате, а для этого необходимо выигрывать во всех оставшихся матчах. А во-вторых, потому, что Кубок — это особенный турнир, в котором любая команда, особенно та, у которой не так много наград, на каждую игру выходит как на последнюю. Но, как я уже сказал, борьба за Кубок России — одна из двух наших основных задач на вторую часть сезона», — приводит слова Вендела официальный сайт «Зенита».