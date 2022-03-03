Игорь Дивеев: мяч удачно в голову попал в игре с «Сочи»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал свой дубль в матче 1/8 финала Кубка России с «Сочи» (2:1).

«Слышал, как болельщики скандировали после перерыва моё имя. Огромное спасибо им. Может, в первом тайме игра была не такая хорошая, а во втором мы вышли настроенными и одержали эту победу для них. Мы поняли в перерыве, что можем выиграть эту встречу. «Сочи» точно бы сел, потому что это менталитет.

Были моменты, наверное, мы даже больше могли забить, реализуй их. И они могли, и мы могли, но нам больше повезло, поэтому мы и победили. Юсуф просто попал в голову мне, а так хорошие подачи были. С углового, обе одинаковые, с правого фланга. Получилось так, что выиграл борьбу у защитника, а мяч удачно в голову попал. Получилось не выше, не в штангу и не мимо», — сказал Дивеев в эфире Rutube-канала ЦСКА.