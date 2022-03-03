Писарев: продолжаем работать. У нас завтра совещание по вопросу сборной России

Один из тренеров сборной России Николай Писарев рассказал, что тренерский штаб национальной команды продолжит свою работу.
«Продолжаем работать. У нас завтра совещание по вопросу сборной России», — передаёт слова Писарева корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
Ранее УЕФА и ФИФА приняли решение об отстранении российских клубов и сборных от международных турниров. Такие санкции были введены в связи со специальной военной операцией России на территории Украины.
Сборная России должна была принять участие в стыковых матчах к чемпионату мира в Катаре. В полуфинале подопечные Валерия Карпина должны были встретиться с командой Польши, но после отстранения сборной России Польша автоматически вышла в финал мини-турнира, где встретится с победителем пары Швеция — Чехия.
- 3 марта 2022
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