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Мампасси, Изидор и Кухта выйдут в стартовом составе «Локомотива» на матч Кубка с «Енисеем»

Мампасси, Изидор и Кухта выйдут в стартовом составе «Локомотива» на матч Кубка с «Енисеем»
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Сегодня, 3 марта, состоится матч «Локомотив» — «Енисей». Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск.

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Енисей»: Михаил Опарин, Мингиян Бевеев, Херман Феррейра, Валерий Кичин, Александр Масловский, Егор Иванов, Олег Ланин, Александр Ломакин, Александр Зотов, Александр Канаплин, Андрей Окладников.

«Локомотив»: Даниил Худяков, Артур Чёрный, Марк Мампасси, Максим Ненахов, Дмитрий Баринов, Алексис Бека-Бека, Константин Марадишвили, Наир Тикнизян, Рифат Жемалетдинов, Вильсон Изидор, Ян Кухта.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Енисей».

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