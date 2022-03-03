Матчи английской Премьер-лиги могут перестать транслировать в России. Об этом сообщил исполнительный директор лиги Ричард Мастерс.
«Очевидно, что этот вопрос изучается. Мы очень внимательно рассмотрим вопрос о приостановке контракта или его расторжении. Мы занимаемся этим прямо сейчас», — цитирует Мастерса журналист Саймон Стоун в «Твиттере».
После 27 сыгранных туров «Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Горожане» имеют в своём активе 66 очков. В тройке также находятся «Ливерпуль» (60) и «Челси» (50). Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
Видеообзор матча 27-го тура АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити»:
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