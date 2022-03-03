Хёрдур Магнуссон покинет ЦСКА. Остальные легионеры не собираются уходить из клуба

Исландский защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон планирует покинуть московский клуб в ближайшее время. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Остальные легионеры не планируют покидать команду.
29-летний Магнуссон в нынешнем сезоне не выходил на поле из-за восстановления после разрыва ахиллова сухожилия, которое он получил в апреле 2021 года. Магнуссон выступает за ЦСКА с 2018 года, проведя за это время 89 матчей, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Соглашение исландского футболиста с командой истекает в конце нынешнего сезона. Рыночная стоимость Магнуссона оценивается порталом Transfermarkt в € 3 млн.
ЦСКА после 19 туров Российской Премьер-Лиги занимает в турнирной таблице четвёртое место с 33 очками.
- 3 марта 2022
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