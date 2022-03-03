Экс-игрок «Реала» назвал «Барселону» лучшей командой 2010-х годов

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Сами Хедира высказался о каталонской «Барселоне».



«Несмотря на то что я был игроком «Реала», могу сказать, что «Барса» была лучшей командой 2010-х годов. Это была лучшая команда, которую я когда-либо видел. Я играл за действительно хорошие клубы, но этот…



Хави и Иньеста – это лучшие игроки, против которых я играл. Очень жаль, что им так и не удалось выиграть «Золотой мяч». И ещё Бускетс. Эти три игрока никогда не теряли мяч», — сказал Хедира в интервью для подкаста The Gab&Juls на YouTube-канале ESPN FC.



Немецкий полузащитник выступал за «Королевский клуб» с 2010 по 2015 год. Летом 2021 года Хедира объявил о завершении профессиональной карьеры, его последним клубом была берлинская «Герта».

Видеообзор матча 26-го тура Примеры «Барселона» — «Атлетик»:

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