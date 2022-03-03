Свен Ботман сообщил руководству, что покинет «Лилль» в конце сезона

Защитник «Лилля» Свен Ботман может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, игрок может оказаться в «Милане». Голландского защитника, помимо «россонери», хотел приобрести «Ньюкасл» во время январского трансферного окна. Тогда «Лилль» отказался продать своего защитника. Однако сразу после окончания январского окна Ботман заявил, что он чувствует себя готовым к новому вызову и сообщил руководству, что покинет клуб в конце сезона.

Ботман играет за «Лилль» с 2020 года, перейдя в него из «Аякса» за € 8 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.