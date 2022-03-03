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Часть игроков «МЮ» думает, что Магуайр не соответствует уровню клуба. Он — капитан команды

Часть игроков «МЮ» думает, что Магуайр не соответствует уровню клуба. Он — капитан команды
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Некоторые игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны игрой защитника и капитана команды Гарри Магуайра, сообщает Daily Mail.

По информации источника, футболисты «красных дьяволов» считают, что Магуайр не соответствует уровню клуба.

Ранее сообщалось, что новым капитаном «красных дьяволов» хотел стать нападающий Криштиану Роналду. Магуайр не горел желанием отказываться от этого статуса. Гарри не хотел отдавать повязку португальцу до конца сезона, так как боялся лишиться капитанского статуса навсегда. Главный тренер «МЮ» Ральф Рангник поддержал кандидатуру Магуайра на пост капитана команды.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги 28-летний защитник сыграл в 22 матче, в котором забил один гол.

«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Уотфорд» в матче английской Премьер-лиги:

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