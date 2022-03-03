«Локомотив» после 1-го тайма со счётом 2:0 проигрывает «Енисею» в меньшинстве

Сегодня, 3 марта, проходит матч «Локомотив» — «Енисей». Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 идёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. После перерыва красно-зелёные проигрывают со счётом 2:0, находясь вдесятером.

Защитник красноярской команды Валерий Кичин открыл счёт в игре. После навеса с углового Валерий Кичин послал мяч вверх, после чего сам побежал за мячом и превосходным ударом в падении через себя с левой ноги по дуге отправил мяч в дальнюю девятку. Затем Наир Тикнизян получил красную карточку.

В конце тайма Александр Ломакин реализовал пенальти. Ломакин пробил низом под левую штангу с «точки», а Даниил Худяков прыгнул в другую сторону. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Енисей».