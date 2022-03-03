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Невилл: нравятся российские деньги или нет, но Абрамович был хорошим владельцем «Челси»

Невилл: нравятся российские деньги или нет, но Абрамович был хорошим владельцем «Челси»
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, работающий экспертом на британском телевидении, высказался о продаже «Челси» его российским владельцем Романом Абрамовичем.

«Болельщики «Челси» будут любить Абрамовича. Реальность такова, что с командой всё будет хорошо. Нравятся вам российские деньги в английском футболе или нет, Абрамович был очень хорошим владельцем.

Бывают и владельцы-англичане похуже. Мой родной «Бери» обанкротил их ужасный хозяин. Владельцы «Дерби Каунти» тоже англичане. У нас в футболе есть проблема с собственностью в целом, а не только с иностранными активами, которые нам могут не нравиться», — цитирует Невилла Daily Mail со ссылкой на Sky Sports.

Видеообзор матча 26-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Челси»:

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