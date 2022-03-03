«Зенит» — «КАМАЗ»: Алип, Алберто и Одоевский в стартовом составе хозяев

Сегодня, 3 марта, состоится матч «Зенит» — «КАМАЗ». Встреча 1/8 финала Кубка России сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:15 мск.



Команды огласили стартовые составы на матч:



«Зенит»: Даниил Одоевский, Арсен Адамов, Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин, Данил Круговой, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Иван Сергеев, Юри Алберто.



«КАМАЗ»: Алексей Мамин, Руслан Аюкин, Булат Садыков, Лев Потапов, Александр Куликов, Александр Смирнов, Виктор Свежов, Наиль Замалиев, Юрий Кириллов, Евгений Воронин, Роман Янушковский.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «КАМАЗ».