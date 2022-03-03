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«Барселона» перебила предложение «Челси» защитнику лондонской команды

«Барселона» перебила предложение «Челси» защитнику лондонской команды
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«Барселона» находится на финальной стадии подписания предварительного контракта с защитником «Челси» Андреасом Кристенсеном. Испанская команда предложила футболисту условия лучше, чем предлагал лондонский клуб и «Бавария». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, представители «Барселоны» и датского защитника должны провести переговоры на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Кристенсен ведёт активные переговоры с «Барселоной», которая улучшила своё контрактное предложение. Каталонцы предлагают датчанину пятилетний контракт, так как Хави видит защитника ключевым в структуре команды.

Кристенсен является воспитанником синих и выступает за главную команду с 2014 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги датский защитник принял участие в 14 матчах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает защитника в € 35 млн.

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