«Барселона» перебила предложение «Челси» защитнику лондонской команды

«Барселона» находится на финальной стадии подписания предварительного контракта с защитником «Челси» Андреасом Кристенсеном. Испанская команда предложила футболисту условия лучше, чем предлагал лондонский клуб и «Бавария». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, представители «Барселоны» и датского защитника должны провести переговоры на следующей неделе.



Ранее сообщалось, что Кристенсен ведёт активные переговоры с «Барселоной», которая улучшила своё контрактное предложение. Каталонцы предлагают датчанину пятилетний контракт, так как Хави видит защитника ключевым в структуре команды.



Кристенсен является воспитанником синих и выступает за главную команду с 2014 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги датский защитник принял участие в 14 матчах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает защитника в € 35 млн.

«Челси» одолел «Кристал Пэлас» благодаря голу Зиеша:

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