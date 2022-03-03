Терри — Абрамовичу: спасибо, Роман. Лучший владелец в мире

Бывший защитник лондонского «Челси» Джон Терри обратился к владельцу синих Роману Абрамовичу.



«Спасибо, Роман. Лучший владелец в мире», — написал Терри в «Инстаграме» под постом, в котором Абрамович объявил о том, что решил продать лондонский клуб.

Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб.



Абрамович владел «Челси» с 2003 года. За это время синие стали пятикратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, завоевали Суперкубок УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.

Видеообзор матча 26-го тура АПЛ «Кристал Пэлас» — «Челси»:

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