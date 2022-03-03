Одоевский получил травму на разминке. С «КАМАЗом» сыграет Кержаков
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Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский, попавший в стартовые состав на матч 1/8 финала Кубка России с «КАМАЗом», получил травму на разминке перед матчем. В основном составе его заменит Михаил Кержаков. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга в «Телеграме».
Матч «Зенит» — «КАМАЗ» начнётся в 20:15 мск. Напоминаем стартовые составы команд:
«Зенит»: Михаил Кержаков, Арсен Адамов, Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин, Данил Круговой, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Иван Сергеев, Юри Алберто.
«КАМАЗ»: Алексей Мамин, Руслан Аюкин, Булат Садыков, Лев Потапов, Александр Куликов, Александр Смирнов, Виктор Свежов, Наиль Замалиев, Юрий Кириллов, Евгений Воронин, Роман Янушковский.
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